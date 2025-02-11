Обстрел интерната в Судже — в ВСУ раскрыли ложь россиян

Алексей Дмитрашковский. Фото: скриншот

Россияне ударили по школе-интернату в Судже, где находились гражданские люди. Российский генерал Апти Алаудинов обвинил в этом украинскую армию, что является ложью.

Об этом рассказал пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрашковский во вторник, 11 февраля.

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Генерал Алаудинов после авиаудара по интернату публично обвинил Украину в том, что она ударила по школе-интернату в Судже. Однако украинские военные распространили видео, которое это опровергает.

В телефонном разговоре с украинским офицером российский военачальник признал, что россияне хорошо знали, что в интернате находились только гражданские. Он пообещал не обстреливать помещение, пока оттуда не эвакуируют людей, но обещание не сдержал и в добавку начал обвинять ВСУ в обстрелах интерната.

На момент удара в помещении находилось около сотни гражданских. Это были преимущественно пожилые люди или люди с инвалидностью. Под завалами осталось от 6 до 8 человек. Остальных спасли украинские военные.

Напомним, 1 февраля россияне нанесли удар по школе-интернату в Судже. Город сейчас контролируют Силы обороны Украины. В результате 95 человек оказались под завалами.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на удар по Судже. По его словам, россияне знали, куда бьют, и делали это не впервые.