Обстріл Суджі — росіяни скинули бомбу на школу-інтернат, є загиблі, відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У суботу, 1 лютого, російські війська скинули авіабомбу на школу-інтернат у Суджі Курської області, яка нині перебуває під контролем ЗСУ. Внаслідок удару є постраждалі та загиблі, на подію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Telegram Генерального штабу ЗСУ і канал глави української держави.

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У Генштабі поінформували, що станом на 22:00, роботи з розбору завалів тривають, а також продовжується надання допомоги постраждалому цивільному населенню. Крім того, на місці продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури.

"В ході робіт з розчищення завалів врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 — перебувають у важкому стані, і ще 4 особи — загинули", — йдеться у повідомленні.

Також Генштаб додав, що всіх, хто потребує додаткової медичної допомоги - оперативно евакуюють до медичних закладів на території України.

Пост Генштабу. Фото: скриншот

Реакція Зеленського

Президент України зазначив, що саме так воює Росіє. Зокрема, завдає удар по об'єкту, де цивільні готувалися от евакуації.

"Так воює Росія. Місто Суджа, Курська область, російська територія. Інтернат із цивільними, які готувались до евакуації. Російська авіабомба. Вони зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних. Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи", — написав Зеленський на сторінці в соцмережі Х.

Він додав, що Російська Федерація — це держава, яка позбавлена цивілізованості, і це зло — яке не зупиниться саме по собі. Водночас, президент переконаний, що якщо діяти сильно та рішучо, то навіть Росію можна примусити зупинитися.

"І це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб", — резюмував Зеленський.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський повідомив, що внаслідок ворожого удару по школі-інтернату у Суджі 95 людей опинилися під завалами.

Також ми писали, що на початку січня росіяни скинули КАБ на інтернат в Суджі. В результаті без даху опинилися 70 людей.