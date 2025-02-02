Обстрел Суджи — россияне сбросили бомбу на школу-интернат, есть погибшие, отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В субботу, 1 февраля, российские войска сбросили авиабомбу на школу-интернат в Судже Курской области, которая сейчас находится под контролем ВСУ. В результате удара есть пострадавшие и погибшие, на происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ и канал главы украинского государства.

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В Генштабе проинформировали, что по состоянию на 22:00, работы по разбору завалов продолжаются, а также идет оказание помощи пострадавшему гражданскому населению. Кроме того, на месте продолжают работать военнослужащие военной комендатуры.

"В ходе работ по расчистке завалов спасены и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 — находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека — погибли", — говорится в сообщении.

Также Генштаб добавил, что всех, кто нуждается в дополнительной медицинской помощи — оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины.

Пост Генштаба. Фото: скриншот

Реакция Зеленского

Президент Украины отметил, что именно так воюет Россия. В частности, наносит удар по объекту, где гражданские готовились от эвакуации.

"Так воюет Россия. Город Суджа, Курская область, российская территория. Интернат с гражданскими, которые готовились к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание, несмотря на то, что там были десятки гражданских. Россия так воевала десятилетия назад против Чечни. Так же они убивали сирийцев. Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы", — написал Зеленский на странице в соцсети Х.

Он добавил, что Российская Федерация — это государство, которое лишено цивилизованности, и это зло — которое не остановится само по себе. В то же время, президент убежден, что если действовать сильно и решительно, то даже Россию можно заставить остановиться.

"И это нужно сделать, чтобы мир был защищен от российских бомб", — резюмировал Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашкивский сообщил, что в результате вражеского удара по школе-интернату в Судже 95 человек оказались под завалами.

Также мы писали, что в начале января россияне сбросили КАБ на интернат в Судже. В результате без крыши оказались 70 человек.