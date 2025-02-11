Обстріл інтернату в Суджі — в ЗСУ розкрили брехню росіян

Олексій Дмитрашківський. Фото: скриншот

Росіяни вдарили по школі-інтернату у Суджі, де перебували цивільні люди. Натомість російський генерал Апті Алаудінов звинуватив у цьому українську армію, що є брехнею.

Про це розповів пресофіцер військової комендатури на території Курської області Олексій Дмитрашківський у вівторок, 11 лютого.

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Генерал Алаудінов після авіаудару по інтернату публічно звинуватив Україну в тому, що вона вдарила по школі-інтернату в Суджі. Однак українські військові поширили відео, яке це спростовує.

У телефонній розмові з українським офіцером російський воєначальник визнав, що росіяни добре знали, що в інтернаті перебували лише цивільні. Він пообіцяв не обстрілювати приміщення, поки звідти не евакуюють людей, але обіцянку не стримав і в добавку почав звинувачувати ЗСУ в обстрілах інтернату.

На момент удару в приміщенні перебувало близько сотні цивільних. Це були переважно люди похилого віку або люди з інвалідністю. Під завалами залишилося від 6 до 8 осіб. Інших врятували українські військові.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни завдали удару по школі-інтернату у Суджі. Місто наразі контролюють Сили оборони України. Внаслідок цього 95 людей опинилися під завалами.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на удар по Суджі. За його словами, росіяни знали, куди б'ють, і робили це не вперше.