Удар по Белополью 17 мая - водитель автобуса рассказал об обстреле и спасении

Обстрел автобуса в Белополье — водитель сказал, как все произошло
Водитель автобуса, по которому 17 мая в Белополье Сумской области ударили российские оккупанты, Виктор Вовк рассказал о трагедии, унесшей жизни девяти человек. Сам он находится в больнице.
Видео опубликовали Telegram-каналы.
Рассказ водителя
Вовк рассказывает, что в момент атаки находился за рулем автобуса. По его словам, все произошло мгновенно — удар, взрыв, а дальше хаос и крики.
"Взрыв, подушка сработала, я встал и вышел из автобуса. Лежал мертвый человек, другой кричал на помощь. Вот пока был там, помог. Тогда приехала полиция и скорая помощь, я сел в автомобиль, и меня привезли сюда в больницу", — рассказал водитель.
Напомним, утром 17 мая российские войскаатаковали управляемым дроном гражданский автобус в Белополье Сумской области. В результате удара погибли девять человек, среди которых преимущественно женщины пенсионного возраста, еще несколько человек получили ранения. Из-за трагедии в Сумской области объявлены Дни траура 17 и 18 мая.
На жестокий обстрел отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это нападение сознательным и циничным убийством мирных людей и в очередной раз призвал мир усилить давление на Россию.
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