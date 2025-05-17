Удар по Белополью 17 мая - водитель автобуса рассказал об обстреле и спасении

Обстрелянный россиянами автобус. Фото: ГСЧС

Водитель автобуса, по которому 17 мая в Белополье Сумской области ударили российские оккупанты, Виктор Вовк рассказал о трагедии, унесшей жизни девяти человек. Сам он находится в больнице.

Видео опубликовали Telegram-каналы.

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Рассказ водителя

Вовк рассказывает, что в момент атаки находился за рулем автобуса. По его словам, все произошло мгновенно — удар, взрыв, а дальше хаос и крики.

"Взрыв, подушка сработала, я встал и вышел из автобуса. Лежал мертвый человек, другой кричал на помощь. Вот пока был там, помог. Тогда приехала полиция и скорая помощь, я сел в автомобиль, и меня привезли сюда в больницу", — рассказал водитель.

Напомним, утром 17 мая российские войскаатаковали управляемым дроном гражданский автобус в Белополье Сумской области. В результате удара погибли девять человек, среди которых преимущественно женщины пенсионного возраста, еще несколько человек получили ранения. Из-за трагедии в Сумской области объявлены Дни траура 17 и 18 мая.

На жестокий обстрел отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это нападение сознательным и циничным убийством мирных людей и в очередной раз призвал мир усилить давление на Россию.