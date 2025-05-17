Удар по Білопіллю 17 травня — водій автобусу розповів про обстріл і порятунок

Обстріляний росіянами автобус. Фото: ДСНС

Водій автобуса, по якому 17 травня в Білопіллі Сумської області вдарили російські окупанти, Віктор Вовк розповів про трагедію, що забрала життя дев’яти людей. Сам він перебуває у лікарні.

Відео опублікували Telegram-канали.

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Розповідь водія

Вовк розповідає, що у момент атаки перебував за кермом автобуса. За його словами, все сталося миттєво — удар, вибух, а далі хаос та крики.

"Вибух, подушка спрацювала, я встав і вийшов з автобуса. Лежала мертва людина, інша кричала по допомогу. Оце поки був там, допоміг. Тоді приїхала поліція та швидка допомога, я сів в автомобіль, і мене привезли сюди в лікарню", — розповів водій.

Нагадаємо, вранці 17 травня російські війська атакували керованим дроном цивільний автобус у Білопіллі на Сумщині. Внаслідок удару загинули дев’ять людей, серед яких переважно жінки пенсійного віку, ще кілька осіб отримали поранення. Через трагедію в Сумській області оголошено Дні жалоби 17 та 18 травня.

На жорстокий обстріл відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він назвав цей напад свідомим і цинічним вбивством мирних людей та вкотре закликав світ посилити тиск на Росію.