Зеленский заявил о применении новой украинской ракеты

Ракета "Нептун". Фото: СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой отечественной ракеты. Речь идет об украинской ракете "Длинный Нептун", прошедшей удачное боевое применение.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 15 марта.

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Ракета "Длинный Нептун" прошла успешное испытание

Президент Украины отметил, что сегодня были доклады по украинской ракетной программе. По его словам, есть существенные результаты и успешные испытания.

"Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", — сообщил Зеленский.

Отметим, что впервые в публичном пространстве название "Длинный Нептун" появилось в конце 2023 года. Тогда в интервью АрмияInform его употребил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Он подтвердил, что Украина создает новую модификацию ракеты для комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Ракета "Нептун". Фото: СНБО

Что известно о ракете "Нептун" и ее характеристиках

После начала полномасштабной войны РФ против Украины состоялось первое боевое применение противокорабельной крылатой ракеты Р-360 "Нептун". Именно благодаря "Нептунам" в апреле 2022 года был потоплен крейсер "Москва".

В августе 2023 года ракету впервые применили для удара по наземной цели для поражения комплекса С-400 на полуострове Тарханкут во временно оккупированном Крыму. Ракета имела увеличенную до 400 кг массу боевой части и увеличенную до 400 км дальность.

Однако эксперты признают, что характеристик "Нептуна" не хватило бы, чтобы поразить крейсер, если бы россияне не подплыли менее чем на 100 км к украинскому берегу. Понеся такую ощутимую потерю, российские корабли начали остерегаться приближаться к суше, подконтрольной Украине, став гораздо более сложными мишенями. Поэтому возникла потребность в модернизации "Нептуна".

В марте 2023 года Defence Express писал о значительном прогрессе "Нептуна". В основном говорилось о дальнобойности.

Характеристики ракеты Р-360 "Нептун":

Калибр — 420 мм

Масса боевой части — 150 кг

Вес с ускорителем — 870 кг

Система наведения — инерционная с GPS-коррекцией

Максимальная дальность — до 300 км

Напомним, что недавно украинская противовоздушная оборона уничтожила российскую крылатую ракету. Ее сбили с помощью IRIS-T.

В то же время ранее сообщалось, что у Украины есть дефицит ракет для противовоздушной обороны, ведь Россия обстреливает украинские территории каждый день. Воздушные силы пытаются сейчас противодействовать российским дронам благодаря РЭБам.