Обстріли України — в ЗСУ недостатньо ракет для ППО

Юрій Ігнат. Фото: Новини.LIVE

В України є дефіцит ракет для протиповітряної оборони, адже Росія обстрілює українські території кожного дня. Повітряні сили намагаються зараз протидіяти російським дронам завдяки РЕБів.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі Новини.LIVE 11 березня.

Читайте також:

Брак ракет для ППО в України

Ігнат заявив, що в нас є певний дефіцит ракет і це питання стоятиме завжди, адже обстріли відбуваються щодня. За його словами, президент регулярно каже про це у своїх зверненнях.

Представник Повітряних сил розповів, що під час сьогоднішньої нічної атаки протиповітряна оборона збила балістичну ракету, однак її теж треба мати, чим знищити.

""Шахеди" зараз намагаються або подавати РЕБ, або збивати менш затратними засобами — мобільними вогневими групами чи армійською авіацією. Однак, якщо дрон долітає до цілі, то тут варто віддавати найдорожче, щоб захистити життя людей", — пояснив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, Ігнат також розповів, що найефективніше збиває російські винищувачі.

Крім того, Зеленський назвав кількість цілей, якими РФ атакувала за тиждень. За цей час окупанти застосували лише 1200 керованих авіаційних бомб.