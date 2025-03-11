Збиття російських літаків — Ігнат назвав найефективнішу систему

Ігнат відповів, що найефективніше збиває російські винищувачі
Наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T збивав російську "сушку". Однак найефективнішим для збиття літаків окупантів є система Patriot.
Про це у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у вівторок, 11 березня.
Ігнат про збиття російських "сушок"
"Однак саме комплекс Patriot, який заявлений проти балістики, він сьогодні є одним з найефективніших по збиттю (Російських винищувачів. — Ред.)", — повідомив Ігнат.
Нагадаємо, Юрій Ігнат отримав нову посаду в Повітряних силах ЗСУ. Його призначили начальником управління комунікацій Командування ПС.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наша держава розробляє власні аналоги систем Patriot. Він додав, що частину установок, які пообіцяли передати партнери, досі не отримали.
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