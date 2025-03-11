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Ігнат відповів, що найефективніше збиває російські винищувачі

11 березня 2025 12:58
Ольга Антоновська - редактор
Збиття російських літаків — Ігнат назвав найефективнішу систему
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

Наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T збивав російську "сушку". Однак найефективнішим для збиття літаків окупантів є система Patriot.

Про це у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у вівторок, 11 березня.

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"Однак саме комплекс Patriot, який заявлений проти балістики, він сьогодні є одним з найефективніших по збиттю (Російських винищувачів. — Ред.)", — повідомив Ігнат.

Нагадаємо, Юрій Ігнат отримав нову посаду в Повітряних силах ЗСУ. Його призначили начальником управління комунікацій Командування ПС.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наша держава розробляє власні аналоги систем Patriot. Він додав, що частину установок, які пообіцяли передати партнери, досі не отримали.

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