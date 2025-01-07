Юрій Ігнат обійняв нову посаду у Повітряних силах ЗСУ

Юрій Ігнат. Фото: Цензор.Нет

Юрія Ігната призначили начальником управління комунікацій Командування Повітряних сил. Це сталося внаслідок зміни структури комунікацій в Збройних силах України.

Про це сам Ігнат повідомив на своїй Facebook-сторінці, а потім підтвердив цю інформацію у коментарі Детектор-Медіа.

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Ігнат пояснив, що раніше в ЗСУ відбулася зміна структури комунікацій. Згідно з наказом Головнокомандувача Олександра Сирського, у ЗСУ були створені комунікаційні підрозділи.

Так, улітку 2024 року у Повітряних силах ЗСУ створили управління комунікацій. З осені Юрій Ігнат був тимчасовим виконувачем обов’язків начальника, а 24 грудня його офіційно призначили на посаду очільника управління.

Повідомлення від Юрія Ігната. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що полковник Юрій Ігнат пішов у відставку з посади речника Повітряних сил. При цьому він продовжив працювати в структурі ПС Збройних сил України.

Нагадаємо, Ігнат різко відреагував на допис народної депутатки Мар'яни Безуглої.