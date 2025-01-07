Вперше в історії — F-16 збив шість ракет за один виліт

Винищувач F-16. Ілюстративне фото: X/ЗСУ

Український пілот винищувача F-16 наприкінці грудня 2024 року під час масованої атаки ворога збив рекордну кількість ракет. Вперше в історії за один бойовий виліт вдалося знищили одразу шість цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Facebook.

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Збиття рекордної кількості ракет

Український пілот розповів, що вранці 13 грудня, коли Росія запустила по Україні майже 200 дронів та понад 90 ракет, йому вдалося знищити шість ракет за один бойовий виліт на винищувачі F-16.

У Повітряних силах зазначили, що саме ракети є основною ціллю для українського винищувача. Однак їх перехоплення — непросте завдання для льотчика.

"За результатами об’єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них — авіаційною гарматою. І робить це — українець!", — зазначили в пресслужбі.

Таким рекордом були приємно здивовані й американці, які навчали українських пілотів на цих літаках.

Скриншот допису ПС

Скриншот допису ПС

Скриншот допису ПС

Скриншот допису ПС

Скриншот допису ПС

Нагадаємо, Норвегія у 2025 році організує навчання для пілотів Сил оборони України та технічного персоналу на американських винищувачах F-16 у Португалії.

А держдеп США погодив продаж Україні послуг з обслуговування літаків F-16 на суму 266,4 мільйона доларів.