Впервые в истории F-16 сбил шесть ракет за один вылет

Истребитель F-16. Иллюстративное фото: X/ВСУ

Украинский пилот истребителя F-16 в конце декабря 2024 во время массированной атаки врага сбил рекордное количество ракет. Впервые в истории за один боевой вылет удалось уничтожить сразу шесть целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Facebook.

Читайте также:

Сбивка рекордного количества ракет

Украинский пилот рассказал, что утром 13 декабря, когда Россия запустила по Украине около 200 дронов и более 90 ракет, ему удалось уничтожить шесть ракет за один боевой вылет на истребителе F-16.

В Воздушных силах отметили, что именно ракеты являются основной целью украинского истребителя. Однако их перехват — непростая задача для летчика.

"По результатам объективного контроля есть стопроцентное подтверждение факта, что впервые в истории в противовоздушном бою американский истребитель F-16 сбивает шесть крылатых ракет, две из них — авиационной пушкой. И делает это — украинец!", — отметили в пресс-службе.

Таким рекордом были приятно удивлены и американцы, обучавшие украинских пилотов на этих самолетах.

Скриншот сообщения ПС

Скриншот сообщения ПС

Скриншот сообщения ПС

Скриншот сообщения ПС

Скриншот сообщения ПС

Напомним, что Норвегия в 2025 году организует обучение для пилотов Сил обороны Украины и технического персонала на американских истребителях F-16 в Португалии.

А госдеп США согласовал продажу Украине услуг по обслуживанию самолетов F-16 на сумму 266,4 миллиона долларов.