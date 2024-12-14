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Норвегія тренуватиме пілотів ЗСУ на F-16 у Португалії

14 грудня 2024 07:33
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Винищувачі F-16 для України — де тренуватимуть пілотів
Винищувачі F-16. Фото: Збройні сили Норвегії на Х
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Норвегія у 2025 році організує навчання для пілотів Сил оборони України та технічного персоналу на американських винищувачах F-16 у Португалії. Наприкінці 2024 року буде завершення навчання українських льотчиків у Данії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Норвегії.

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Уряд виділив для цього фінансування. Наголошується, що з осені 2023 року Норвегія надала літаки та інструкторів для навчання українських пілотів на F-16 у Данії.

"Тепер Португалія приймає естафету у Данії, хоч і на більш короткий період. Потім вирішувати, де проходитиме навчання, буде Коаліція ВПС", — сказав міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Оскільки Данія у 2025 році припинить підготовку пілотів F-16 через перехід на F-35, усі навчальні програми будуть перенесені до Португалії. Інструкторами виступатимуть фахівці з Норвегії.

"Війна, яку веде Україна, є екзистенційною та критично важливою як для безпеки Норвегії, так і для Європи загалом. Ми повинні продовжувати підтримку України та постійно шукати нові шляхи допомоги її оборонній боротьбі", — наголосив глава відомства.

Раніше ми повідомляли, що держдеп США погодив продаж Україні послуг з обслуговування літаків F-16 на суму 266,4 мільйона доларів.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський відповів про кількість збитих ворожих повітряних цілей в Україні завдяки роботі F-16.

ЗСУ Україна винищувач F-16 пілоти

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