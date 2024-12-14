Истребители F-16 для Украины - где будут тренировать пилотов

Истребители F-16. Фото: Вооруженные силы Норвегии на Х

В 2025 году Норвегия организует обучение для пилотов Сил обороны Украины и технического персонала на американских истребителях F-16 в Португалии. В конце 2024 года будет завершено обучение украинских летчиков в Дании.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Норвегии.

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Норвегия будет обучать пилотов

Правительство выделило для этого финансирование. Отмечается, что с осени 2023 Норвегия предоставила самолеты и инструкторов для обучения украинских пилотов на F-16 в Дании.

"Теперь Португалия принимает эстафету у Дании, хоть и на более короткий период. Потом решать, где будет проходить обучение, будет Коалиция ВВС", — сказал министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

Поскольку Дания в 2025 году прекратит подготовку пилотов F-16 из-за перехода на F-35, все обучающие программы будут перенесены в Португалию.

"Война, которую ведет Украина, экзистенциальна и критически важна как для безопасности Норвегии, так и для Европы в целом. Мы должны продолжать поддержку Украины и постоянно искать новые пути помощи ее оборонной борьбе", — подчеркнул глава ведомства.

Ранее мы сообщали, что госдеп США согласовал продажу Украине услуг по обслуживанию самолетов F-16 на сумму 266,4 миллиона долларов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский ответил о количестве сбитых вражеских воздушных целей в Украине благодаря работе F-16.