Юрий Игнат занял новую должность в Воздушных силах ВСУ

Юрий Игнат. Фото: Цензор.Нет

Юрия Игната назначили начальником управления коммуникаций Командования Воздушных сил. Это произошло в результате изменения структуры коммуникаций в Вооруженных силах Украины.

Об этом сам Игнат сообщил на своей Facebook-странице, а затем подтвердил эту информацию в комментарии Детектор-Медиа.

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Игнат пояснил, что ранее в ВСУ произошло изменение структуры коммуникаций. Согласно приказу Главнокомандующего Александра Сырского, в ВСУ были созданы коммуникационные подразделения.

Так, летом 2024 года в Воздушных силах ВСУ создали управление коммуникаций. С осени Юрий Игнат был временно исполняющим обязанности начальника, а 24 декабря его официально назначили на должность главы управления.

Сообщение от Юрия Игната. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что полковник Юрий Игнат ушел в отставку с должности спикера Воздушных сил. При этом он продолжил работать в структуре ВС Вооруженных сил Украины.

Напомним, Игнат резко отреагировал на сообщение народного депутата Марьяны Безуглой.