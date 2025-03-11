Сбитие российских самолетов — Игнат назвал самую эффективную систему

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Новини.LIVE

Наземный зенитный ракетный комплекс SAMP/T сбивал российскую "сушку". Однако самым эффективным для сбивания самолетов оккупантов является система Patriot.

Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат во вторник, 11 марта.

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"Однако именно комплекс Patriot, который заявлен против баллистики, он сегодня является одним из самых эффективных по сбитию (российских истребителей. — Ред.)", — сообщил Игнат.

Напомним, Юрий Игнат получил новую должность в Воздушных силах ВСУ. Его назначили начальником управления коммуникаций Командования ВС.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что наше государство разрабатывает собственные аналоги систем Patriot. Он добавил, что часть установок, которые пообещали передать партнеры, до сих пор не получили.