Сбитие российских самолетов — Игнат назвал самую эффективную систему

Что эффективнее всего сбивает истребители РФ — мнение Игната
Наземный зенитный ракетный комплекс SAMP/T сбивал российскую "сушку". Однако самым эффективным для сбивания самолетов оккупантов является система Patriot.
Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат во вторник, 11 марта.
Игнат о сбитии российских "сушек"
"Однако именно комплекс Patriot, который заявлен против баллистики, он сегодня является одним из самых эффективных по сбитию (российских истребителей. — Ред.)", — сообщил Игнат.
Напомним, Юрий Игнат получил новую должность в Воздушных силах ВСУ. Его назначили начальником управления коммуникаций Командования ВС.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что наше государство разрабатывает собственные аналоги систем Patriot. Он добавил, что часть установок, которые пообещали передать партнеры, до сих пор не получили.
Читайте Новини.LIVE!