Обстрелы Украины — у ВСУ недостаточно ракет для ПВО

Юрий Игнат. Фото: Новини.LIVE

У Украины есть дефицит ракет для противовоздушной обороны, ведь Россия обстреливает украинские территории каждый день. Воздушные силы пытаются сейчас противодействовать российским дронам благодаря РЭБам.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Новини.LIVE 11 марта.

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Игнат заявил, что у нас есть определенный дефицит ракет и этот вопрос будет стоять всегда, ведь обстрелы происходят ежедневно. По его словам, президент регулярно говорит об этом в своих обращениях.

Представитель Воздушных сил рассказал, что во время сегодняшней ночной атаки противовоздушная оборона сбила баллистическую ракету, однако ее тоже надо иметь, чем уничтожить.

""Шахеды" сейчас пытаются или подавать РЭБ, или сбивать менее затратными средствами — мобильными огневыми группами или армейской авиацией. Однако, если дрон долетает до цели, то здесь стоит отдавать самое дорогое, чтобы защитить жизни людей", — пояснил Юрий Игнат.

Напомним, Игнат также рассказал, что эффективнее всего сбивает российские истребители.

Кроме того, Зеленский назвал количество целей, которыми РФ атаковала за неделю. За это время оккупанты применили только 1200 управляемых авиационных бомб.