Зеленський заявив про застосування нової української ракети

Ракета "Нептун". Фото: РНБО

Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне випробування нової вітчизняної ракети. Йдеться про українську ракету "Довгий Нептун", що пройшла вдале бойове застосування.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook у суботу, 15 березня.

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Ракета "Довгий Нептун" пройшла успішне випробування

Президент України зазначив, що сьогодні були доповіді щодо української ракетної програми. За його словами, є суттєві результати та успішні випробування.

"Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція — тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки", — повідомив Зеленський.

Зазначимо, що вперше в публічному просторі назва "Довгий Нептун" з'явилася наприкінці 2023 року. Тоді в інтерв'ю АрміяInform її вжив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Він підтвердив, що Україна створює нову модифікацію ракети для комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Ракета "Нептун". Фото: РНБО

Що відомо про ракету "Нептун" та її характеристики

Після початку повномасштабної війни РФ проти України відбулося перше бойове застосування протикорабельної крилатої ракети Р-360 "Нептун". Саме завдяки "Нептунам" у квітні 2022 року було потоплено крейсер "Москва".

У серпні 2023 року ракету вперше застосували для удару по наземній цілі для ураження комплексу С-400 на півострові Тарханкут в тимчасово окупованому Криму. Ракета мала збільшену до 400 кг масу бойової частини та збільшену до 400 км дальність.

Однак експерти визнають, що характеристик "Нептуна" не вистачило б, щоб вразити крейсер, якби росіяни не підплили менш ніж на 100 км до українського берега. Зазнавши такої відчутної втрати, російські кораблі почали остерігатися наближатися до суходолу, підконтрольного Україні, ставши набагато складнішими мішенями. Відтак виникла потреба в модернізації "Нептуна".

У березні 2023 року Defence Express писав про значний прогрес "Нептуна". Здебільшого мовилося про далекобійність.

Характеристики ракети Р-360 "Нептун":

Калібр — 420 мм

Маса бойової частини — 150 кг

Вага з прискорювачем — 870 кг

Система наведення — інерційна з GPS-корекцією

Максимальна дальність — до 300 км

Нагадаємо, що нещодавно українська протиповітряна оборона знищила російську крилату ракету. Її збили за допомогою IRIS-T.

Водночас раніше повідомлялося, що в України є дефіцит ракет для протиповітряної оборони, адже Росія обстрілює українські території кожного дня. Повітряні сили намагаються зараз протидіяти російським дронам завдяки РЕБам.