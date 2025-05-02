Обстрел Запорожья 2 мая — фото последствий ударов РФ

Последствия обстрела Запорожья 2 мая. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в ночь на 2 мая массированно атаковали Запорожье. В результате обстрела зафиксированы разрушения.

Фото последствий показал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Последствия обстрела Запорожья 2 мая

В городе прозвучало по меньшей мере десять взрывов. Известно, что российские оккупанты ранили 29 человек.

Последствия обстрела Запорожья 2 мая. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия обстрела Запорожья 2 мая. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия обстрела Запорожья 2 мая. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия обстрела Запорожья 2 мая. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия обстрела Запорожья 2 мая. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия обстрела Запорожья 2 мая. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Напомним, под удар РФ в ночь на 2 мая попал локомотиворемонтный завод в Запорожье. К счастью, люди не пострадали.

Известно, что в результате российской атаки на город в медицинских учреждениях находятся 12 человек.