Обстрел Запорожья 2 мая — фото последствий ударов РФ

Ночной обстрел Запорожья — Федоров показал фото последствий
Российские оккупанты в ночь на 2 мая массированно атаковали Запорожье. В результате обстрела зафиксированы разрушения.
Фото последствий показал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Последствия обстрела Запорожья 2 мая
В городе прозвучало по меньшей мере десять взрывов. Известно, что российские оккупанты ранили 29 человек.
Напомним, под удар РФ в ночь на 2 мая попал локомотиворемонтный завод в Запорожье. К счастью, люди не пострадали.
Известно, что в результате российской атаки на город в медицинских учреждениях находятся 12 человек.
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