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Нічний обстріл Запоріжжя — Федоров показав фото наслідків

2 травня 2025 09:46
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Запоріжжя 2 травня — фото наслідків ударів РФ
Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 травня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 2 травня масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування.

Фото наслідків показав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 травня

У місті пролунало щонайменше десять вибухів. Відомо, що російські окупанти поранили 29 людей.

Обстріл Запоріжжя 2 травня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 травня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Російський обстріл Запоріжжя 2 травня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 травня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 2 травня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 травня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Атака Росії на Запоріжжя 2 травня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 травня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Наслідки російських ударів по Запоріжжю 2 травня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 травня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар окупантів по Запоріжжю 2 травня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 травня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Нагадаємо, під удар РФ у ніч проти 2 травня потрапив локомотиворемонтний завод у Запоріжжі. На щастя, люди не постраждали.

Відомо, що внаслідок російської атаки на місто в медичних закладах перебувають 12 людей.

війна Запоріжжя обстріли окупанти Іван Федоров
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