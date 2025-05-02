Обстріл Запоріжжя 2 травня — фото наслідків ударів РФ

Нічний обстріл Запоріжжя — Федоров показав фото наслідків
Російські окупанти у ніч проти 2 травня масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування.
Фото наслідків показав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 травня
У місті пролунало щонайменше десять вибухів. Відомо, що російські окупанти поранили 29 людей.
Нагадаємо, під удар РФ у ніч проти 2 травня потрапив локомотиворемонтний завод у Запоріжжі. На щастя, люди не постраждали.
Відомо, що внаслідок російської атаки на місто в медичних закладах перебувають 12 людей.
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