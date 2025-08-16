Украина сбила более 60 дронов во время массированной атаки РФ

Работа ППО. Фото: The Defense Post

В ночь на 16 августа Россия осуществила массированное воздушное нападение на Украину, применив ракету "Искандер-М" и 85 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Несмотря на масштаб атаки, силы противовоздушной обороны сбили и подавили большинство целей, летевших с разных направлений, включая территорию РФ и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Массированная атака и работа ПВО

Вражеский обстрел начался вечером 15 августа около 19:30 и продолжался в ночь на 16 августа. Российские силы атаковали Украину с территории Курской, Орловской, Ростовской областей, а также с временно оккупированного Крыма, направляя дроны на прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины и Днепропетровщины.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит или подавлен 61 вражеский беспилотник типа Shahed и дроны-имитаторы на севере и востоке страны", — сообщили в Воздушных силах.

Вместе с этим было зафиксировано попадание ракеты и еще 24 БПЛА на 12 различных локациях, что свидетельствует о масштабности атаки. Отражение удара обеспечивали мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, которые продолжают держать небо над Украиной.

