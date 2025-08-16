Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Ночная атака РФ — сколько дронов уничтожила украинская ПВО

Ночная атака РФ — сколько дронов уничтожила украинская ПВО

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 08:34
Украина сбила более 60 дронов во время массированной атаки РФ
Работа ППО. Фото: The Defense Post

В ночь на 16 августа Россия осуществила массированное воздушное нападение на Украину, применив ракету "Искандер-М" и 85 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Несмотря на масштаб атаки, силы противовоздушной обороны сбили и подавили большинство целей, летевших с разных направлений, включая территорию РФ и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Массированная атака и работа ПВО

Вражеский обстрел начался вечером 15 августа около 19:30 и продолжался в ночь на 16 августа. Российские силы атаковали Украину с территории Курской, Орловской, Ростовской областей, а также с временно оккупированного Крыма, направляя дроны на прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины и Днепропетровщины.

Нічна атака РФ — скільки дронів знищила українська ППО - фото 1
Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит или подавлен 61 вражеский беспилотник типа Shahed и дроны-имитаторы на севере и востоке страны", — сообщили в Воздушных силах.

Вместе с этим было зафиксировано попадание ракеты и еще 24 БПЛА на 12 различных локациях, что свидетельствует о масштабности атаки. Отражение удара обеспечивали мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, которые продолжают держать небо над Украиной.

Напомним, что в рамках кластера оборонных технологий Brave1 совместно с Третьей отдельной штурмовой бригадой был создан инновационный беспилотник с системой искусственного интеллекта.

Ранее мы также информировали, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев уточнил детали программы "Линия дронов". Она предусматривает, что боевые подразделения могут самостоятельно закупать необходимые модели БпЛА.

беспилотники ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации