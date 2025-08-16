Україна збила понад 60 дронів під час масованої атаки РФ

Робота ППО. Фото: The Defense Post

У ніч проти 16 серпня Росія здійснила масований повітряний напад на Україну, застосувавши ракету "Іскандер-М" та 85 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Попри масштаб атаки, сили протиповітряної оборони збили та подавили більшість цілей, що летіли з різних напрямків, включно з території РФ та тимчасово окупованого Криму.

Масована атака та робота ППО

Ворожий обстріл розпочався увечері 15 серпня близько 19:30 та тривав у ніч проти 16 серпня. Російські сили атакували Україну з території Курської, Орловської, Ростовської областей, а також із тимчасово окупованого Криму, спрямовуючи дрони на прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини та Дніпропетровщини.

"За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 61 ворожий безпілотник типу Shahed і дрони-імітатори на півночі та сході країни", — повідомили у Повітряних силах.

Разом із цим було зафіксовано влучання ракети та ще 24 БпЛА на 12 різних локаціях, що свідчить про масштабність атаки. Відбиття удару забезпечували мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, які продовжують тримати небо над Україною.

Нагадаємо, що у межах кластера оборонних технологій Brave1 спільно з Третьою окремою штурмовою бригадою було створено інноваційний безпілотник із системою штучного інтелекту.

Раніше ми також інформували, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев уточнив деталі програми "Лінія дронів". Вона передбачає, що бойові підрозділи можуть самостійно закуповувати необхідні моделі БпЛА.