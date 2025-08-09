Відео
Головна Армія Закупівля дронів — Гетманцев розкрив деталі нової програми

Закупівля дронів — Гетманцев розкрив деталі нової програми

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 21:40
Програма Лінія дронів — Гетманцев розповів, як ЗСУ отримують сучасні безпілотники
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Очільник фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев розповів подробиці про програму "Лінія дронів". Зокрема, вона дозволяє бригадам самостійно закуповувати необхідні моделі безпілотників для конкретних ділянок фронту.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Дрони для ЗСУ

Гетманцев розповів про перерозподіл бюджету на поточний рік. Зокрема, йдеться про виділення значної суми на виробництво та закупівлю військового обладнання, включаючи дрони.

Держава вже передбачила 110 мільярдів гривень на ці потреби. Відомо, що з них 8 мільярдів спрямовано на закупівлю дронів для бригад.

За словами Гетманцева, дрони — це військове обладнання, яке дуже швидко вдосконалюється та видозмінюється, тому закупівля повинна відбуватися досить швидко.

"Закупівля їх через механізми Міністерства оборони дуже є складною та довгою. Бригади можуть отримати модель того, чи іншого дрону, тоді, коли вона вже їм не потрібна, бо ворог вже знає, як з нею боротися", — зазначив він.

Президент Володимир Зеленський ініціював програму "Лінія дронів", яка дозволяє бригадам самостійно закуповувати необхідні моделі дронів для конкретних ділянок фронту.

"Вважаю, що це абсолютно правильне рішення, яке ми повинні також підтримати", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, українські воїни дроном вдарили по бойовим позиціям окупантів на Покровському напрямку. Вони знищили РСЗВ "Град".

А 9 серпня безпілотники СБУ уразили російський хаб, де зберігалися дрони типу Shahed та комплектуючі до них іноземного виробництва.

ЗСУ Данило Гетманцев безпілотники Україна дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
