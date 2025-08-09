Видео
Главная Армия Закупка дронов — Гетманцев раскрыл детали новой программы

Закупка дронов — Гетманцев раскрыл детали новой программы

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 21:40
Программа Линия дронов — Гетманцев рассказал, как ВСУ получают современные беспилотники
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев рассказал подробности о программе "Линия дронов". В частности, она позволяет бригадам самостоятельно закупать необходимые модели беспилотников для конкретных участков фронта.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Дроны для ВСУ

Гетманцев рассказал о перераспределении бюджета на текущий год. В частности, речь идет о выделении значительной суммы на производство и закупку военного оборудования, включая дроны.

Государство уже предусмотрело 110 миллиардов гривен на эти цели. Известно, что из них 8 миллиардов направлено на закупку дронов для бригад.

По словам Гетманцева, дроны — это военное оборудование, которое очень быстро совершенствуется и видоизменяется, поэтому закупка должна происходить достаточно быстро.

"Закупка их через механизмы Министерства обороны очень сложная и долгая. Бригады могут получить модель того или иного дрона, тогда, когда она уже им не нужна, потому что враг уже знает, как с ней бороться", — отметил он.

Президент Владимир Зеленский инициировал программу "Линия дронов", которая позволяет бригадам самостоятельно закупать необходимые модели дронов для конкретных участков фронта.

"Считаю, что это абсолютно правильное решение, которое мы должны также поддержать", — добавил Гетманцев.

Напомним, украинские воины дроном ударили по боевым позициям оккупантов на Покровском направлении. Они уничтожили РСЗО "Град".

А 9 августа беспилотники СБУ поразили российский хаб, где хранились дроны типа Shahed и комплектующие к ним иностранного производства.

ВСУ Даниил Гетманцев беспилотники Украина дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
