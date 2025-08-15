Відео
Головна Армія РФ атакувала Україну вночі — скільки дронів збила ППО

РФ атакувала Україну вночі — скільки дронів збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 09:22
Нічна атака РФ: ППО збила та подавила 63 ворожі БпЛА
Робота ППО. Фото: Ґвара Медіа

У ніч проти 15 серпня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну із застосуванням балістичних ракет та майже сотні ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів. Сили оборони знищили або подавили 63 ворожі повітряні цілі, однак зафіксовано й влучання у низці регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Масований нічний удар по Україні

У ніч із 14 на 15 серпня, починаючи з 19:30, противник здійснив комбіновану повітряну атаку, використавши дві балістичні ракети "Іскандер-М", випущені з території Воронезької та Брянської областей РФ, а також 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних моделей. Запуск дронів здійснювався з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово.

РФ атакувала Україну вночі — скільки дронів збила ППО - фото 1
Допис Повітряних сил ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Ударними безпілотниками були атаковані прифронтові райони Харківської, Сумської, Донецької та Чернігівської областей, а ракетами — території Харківщини та Чернігівщини", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Відбиття атаки забезпечували підрозділи авіації, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні системи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, було збито або подавлено 63 ворожі БпЛА на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракет та 34 дронів у 13 різних локаціях.

Нагадаємо, що у межах кластера оборонних технологій Brave1 спільно з Третьою окремою штурмовою бригадою розробили унікальний безпілотник зі штучним інтелектом. Дрон здатен автономно виявляти та уражати ворожі цілі на дистанції понад 50 кілометрів.

Раніше ми також інформували, що Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев уточнив деталі програми "Лінія дронів". Вона дає бригадам можливість самостійно закуповувати потрібні моделі БпЛА під конкретні завдання та ділянки фронту.

безпілотники ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
