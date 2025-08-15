Нічна атака РФ: ППО збила та подавила 63 ворожі БпЛА

Робота ППО. Фото: Ґвара Медіа

У ніч проти 15 серпня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну із застосуванням балістичних ракет та майже сотні ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів. Сили оборони знищили або подавили 63 ворожі повітряні цілі, однак зафіксовано й влучання у низці регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Масований нічний удар по Україні

У ніч із 14 на 15 серпня, починаючи з 19:30, противник здійснив комбіновану повітряну атаку, використавши дві балістичні ракети "Іскандер-М", випущені з території Воронезької та Брянської областей РФ, а також 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних моделей. Запуск дронів здійснювався з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово.

"Ударними безпілотниками були атаковані прифронтові райони Харківської, Сумської, Донецької та Чернігівської областей, а ракетами — території Харківщини та Чернігівщини", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Відбиття атаки забезпечували підрозділи авіації, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні системи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, було збито або подавлено 63 ворожі БпЛА на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракет та 34 дронів у 13 різних локаціях.

