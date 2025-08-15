Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ атаковала Украину ночью — сколько дронов сбила ПВО

РФ атаковала Украину ночью — сколько дронов сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 09:22
Ночная атака РФ: ПВО сбила и подавила 63 вражеских БпЛА
Робота ППО. Фото: Ґвара Медіа

В ночь на 15 августа российские войска осуществили масштабную атаку на Украину с применением баллистических ракет и почти сотни ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов. Силы обороны уничтожили или подавили 63 вражеские воздушные цели, однако зафиксировано и попадание в ряде регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Массированный ночной удар по Украине

В ночь с 14 на 15 августа, начиная с 19:30, противник совершил комбинированную воздушную атаку, использовав две баллистические ракеты "Искандер-М", выпущенные с территории Воронежской и Брянской областей РФ, а также 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных моделей. Запуск дронов осуществлялся с направлений Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Шаталово.

РФ атакувала Україну вночі — скільки дронів збила ППО - фото 1
Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Ударными беспилотниками были атакованы прифронтовые районы Харьковской, Сумской, Донецкой и Черниговской областей, а ракетами — территории Харьковской и Черниговской областей", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Отражение атаки обеспечивали подразделения авиации, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, было сбито или подавлено 63 вражеских БПЛА на севере и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание ракет и 34 дронов в 13 различных локациях.

Напомним, что в рамках кластера оборонных технологий Brave1 совместно с Третьей отдельной штурмовой бригадой разработали уникальный беспилотник с искусственным интеллектом. Дрон способен автономно обнаруживать и поражать вражеские цели на дистанции более 50 километров.

Ранее мы также информировали, что Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев уточнил детали программы "Линия дронов". Она дает бригадам возможность самостоятельно закупать нужные модели БпЛА под конкретные задачи и участки фронта.

беспилотники ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации