Ночная атака РФ: ПВО сбила и подавила 63 вражеских БпЛА

Робота ППО. Фото: Ґвара Медіа

В ночь на 15 августа российские войска осуществили масштабную атаку на Украину с применением баллистических ракет и почти сотни ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов. Силы обороны уничтожили или подавили 63 вражеские воздушные цели, однако зафиксировано и попадание в ряде регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Массированный ночной удар по Украине

В ночь с 14 на 15 августа, начиная с 19:30, противник совершил комбинированную воздушную атаку, использовав две баллистические ракеты "Искандер-М", выпущенные с территории Воронежской и Брянской областей РФ, а также 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных моделей. Запуск дронов осуществлялся с направлений Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Шаталово.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Ударными беспилотниками были атакованы прифронтовые районы Харьковской, Сумской, Донецкой и Черниговской областей, а ракетами — территории Харьковской и Черниговской областей", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Отражение атаки обеспечивали подразделения авиации, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, было сбито или подавлено 63 вражеских БПЛА на севере и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание ракет и 34 дронов в 13 различных локациях.

Напомним, что в рамках кластера оборонных технологий Brave1 совместно с Третьей отдельной штурмовой бригадой разработали уникальный беспилотник с искусственным интеллектом. Дрон способен автономно обнаруживать и поражать вражеские цели на дистанции более 50 километров.

Ранее мы также информировали, что Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев уточнил детали программы "Линия дронов". Она дает бригадам возможность самостоятельно закупать нужные модели БпЛА под конкретные задачи и участки фронта.