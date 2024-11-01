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Ночная атака дронов и ракет — сколько целей сбили силы ПВО

1 ноября 2024 08:51
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины ночью 1 ноября — сколько дронов и ракет сбила ПВО
Работа ПВО. Фото: Воздушное командование Юг
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия ночью 1 ноября атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что с 18:00 31 октября до утра 1 ноября россияне нанесли удары по Украине:

  • тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Херсонщины,
  • 48 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск — РФ.

В то же время вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА, 14 беспилотников локально потеряно, три БпЛА — полетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей", — говорится в сообщении.

обстрелы Украины 1 ноября
Результаты работы ПВО Фото: t.me/kpszsu

Как известно, противовоздушная оборона работала в десяти областях, в частности:

  • Кировоградской,
  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Винницкой,
  • Житомирской,
  • Хмельницкой,
  • Сумской,
  • Черниговской,
  • Одесской,
  • Полтавской.

По предварительным результатам обошлось без жертв, однако из-за падения обломков повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

Напомним, в Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Там в результате падения обломков российских беспилотников получили повреждения частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, оккупанты пытались атаковать Киев. В городе работала ПВО.

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