Обстрелы Украины ночью 1 ноября — сколько дронов и ракет сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: Воздушное командование Юг

Российская оккупационная армия ночью 1 ноября атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что с 18:00 31 октября до утра 1 ноября россияне нанесли удары по Украине:

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Херсонщины,

48 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск — РФ.

В то же время вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА, 14 беспилотников локально потеряно, три БпЛА — полетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО Фото: t.me/kpszsu

Как известно, противовоздушная оборона работала в десяти областях, в частности:

Кировоградской,

Киевской,

Черкасской,

Винницкой,

Житомирской,

Хмельницкой,

Сумской,

Черниговской,

Одесской,

Полтавской.

По предварительным результатам обошлось без жертв, однако из-за падения обломков повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

Напомним, в Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Там в результате падения обломков российских беспилотников получили повреждения частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, оккупанты пытались атаковать Киев. В городе работала ПВО.