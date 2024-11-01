Обстрелы Украины ночью 1 ноября — сколько дронов и ракет сбила ПВО

Ночная атака дронов и ракет — сколько целей сбили силы ПВО
Российская оккупационная армия ночью 1 ноября атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 1 ноября
В ведомстве рассказали, что с 18:00 31 октября до утра 1 ноября россияне нанесли удары по Украине:
- тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Херсонщины,
- 48 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск — РФ.
В то же время вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.
"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА, 14 беспилотников локально потеряно, три БпЛА — полетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей", — говорится в сообщении.
Как известно, противовоздушная оборона работала в десяти областях, в частности:
- Кировоградской,
- Киевской,
- Черкасской,
- Винницкой,
- Житомирской,
- Хмельницкой,
- Сумской,
- Черниговской,
- Одесской,
- Полтавской.
По предварительным результатам обошлось без жертв, однако из-за падения обломков повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.
Напомним, в Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Там в результате падения обломков российских беспилотников получили повреждения частные жилые дома и хозяйственные постройки.
Кроме того, оккупанты пытались атаковать Киев. В городе работала ПВО.
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