Атака на Полтаву 31 жовтня — рятувальники показали фото наслідків

Шахеди атакували Полтаву — у ДСНС показали фото наслідків
У Полтаві внаслідок падіння уламків російських безпілотників зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарчі споруди. У результаті атаки виникло кілька пожеж.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуації.
Наслідки атаки на Полтаву
У ДСНС зазначили, що у місті дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано.
"Внаслідок падіння уламків російських безпілотників сталися пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах. Наразі дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано. Триває ліквідація", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники додали, що було врятувано двох мешканців. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.
"Загалом від ДСНС залучено понад 50 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки", — підсумували надзвичайники.
Раніше ми повідомляли, що у Полтаві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Також росіяни намагалися атакувати Київ.
Читайте Новини.LIVE!