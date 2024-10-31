Атака на Полтаву 31 жовтня — рятувальники показали фото наслідків

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

У Полтаві внаслідок падіння уламків російських безпілотників зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарчі споруди. У результаті атаки виникло кілька пожеж.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуації.

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У ДСНС зазначили, що у місті дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано.

"Внаслідок падіння уламків російських безпілотників сталися пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах. Наразі дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано. Триває ліквідація", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у будинку. Фото: ДСНС

Рятувальники додали, що було врятувано двох мешканців. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

"Загалом від ДСНС залучено понад 50 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки", — підсумували надзвичайники.

Рятувальник приборкує вогонь. Фото: ДСНС

Наслідки падіння уламків БпЛА. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що у Полтаві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Також росіяни намагалися атакувати Київ.