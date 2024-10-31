Атака на Полтаву 31 октября — спасатели показали фото последствий

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

В Полтаве в результате падения обломков российских беспилотников получили повреждения частные жилые дома и хозяйственные постройки. В результате атаки возникло несколько пожаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС отметили, что в городе два пожара ликвидированы, еще два локализованы.

"В результате падения обломков российских беспилотников произошли пожары и разрушения в частных жилых домах и хозяйственных сооружениях. В настоящее время два пожара ликвидированы, еще два локализованы. Идет ликвидация", — говорится в сообщении.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС

Спасатели добавили, что были спасены двое жителей. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.

"В общей сложности от ГСЧС привлечено более 50 человек личного состава и 14 единиц техники", — подытожили чрезвычайники.

Спасатель гасит огонь. Фото: ГСЧС

Последствия падения обломков БпЛА. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, чтов Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Также россияне пытались атаковать Киев.