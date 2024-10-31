Атака на Полтаву 31 октября — спасатели показали фото последствий

Шахеды атаковали Полтаву — в ГСЧС показали фото последствий
В Полтаве в результате падения обломков российских беспилотников получили повреждения частные жилые дома и хозяйственные постройки. В результате атаки возникло несколько пожаров.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Последствия атаки на Полтаву
В ГСЧС отметили, что в городе два пожара ликвидированы, еще два локализованы.
"В результате падения обломков российских беспилотников произошли пожары и разрушения в частных жилых домах и хозяйственных сооружениях. В настоящее время два пожара ликвидированы, еще два локализованы. Идет ликвидация", — говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что были спасены двое жителей. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.
"В общей сложности от ГСЧС привлечено более 50 человек личного состава и 14 единиц техники", — подытожили чрезвычайники.
Ранее мы сообщали, чтов Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Также россияне пытались атаковать Киев.
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