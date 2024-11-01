Обстріли України вночі 1 листопада — скільки дронів та ракет збила ППО

Робота ППО. Фото: Повітряне командування Південь

Російська окупаційна армія вночі 1 листопада атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що з 18:00 31 жовтня до ранку 1 листопада росіяни завдали ударів по Україні:

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини,

48 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ — РФ.

Водночас ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

"Станом на 08:00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей",— йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Як відомо, протиповітряна оборона працювала у десятьох областях, зокрема у:

Кіровоградській,

Київській,

Черкаській,

Вінницькій,

Житомирській,

Хмельницькій,

Сумській,

Чернігівській,

Одеській,

Полтавській.

За попередніми результатами обійшлось без жертв. Однак, через падіння уламків пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Нагадаємо, у Полтаві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Там внаслідок падіння уламків російських безпілотників зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Крім того, окупанти намагалися атакувати Київ. У місті працювала ППО.