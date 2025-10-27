Видео
Україна
Главная Армия НГУ отбила один из самых массовых штурмов РФ на Донетчине — видео

НГУ отбила один из самых массовых штурмов РФ на Донетчине — видео

Дата публикации 27 октября 2025 23:37
обновлено: 23:56
Масштабный бой под Добропольем - что известно об операции НГУ "Азов"
Украинские военные ведут огонь по врагу. Иллюстративное фото: Армия Inform

В понедельник, 27 октября, российские войска совершили одну из самых масштабных за последнее время механизированных атак на Очеретинском направлении. Оккупанты пытались прорвать оборону Сил обороны Украины в районе Доброполья и захватить населенные пункты Шахово и Владимировка.

Об этом сообщили бойцы 1-й корпуса НГУ "Азов" в Telegram.

Читайте также:

Масштабный бой под Добропольем

В наступление враг бросил 29 единиц бронетехники, в том числе значительное количество танков. Штурм имел целью усложнить действия украинских подразделений: техника выдвигалась небольшими группами по 4-5 машин, разными маршрутами и в разное время. Оккупанты также рассчитывали на ухудшение погоды, надеясь, что облачность и ветер помешают эффективной работе украинских беспилотников.

Однако украинские военные оказались готовыми к атаке. Благодаря заблаговременно укрепленным позициям, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии, противника удалось остановить.

Артиллерийские подразделения и экипажи беспилотных систем целенаправленно уничтожали бронетехнику, а FPV-дроны уничтожали вражескую пехоту, которая десантировалась из машин.

Бой длился более шести часов и завершился полным поражением наступательных сил противника. По данным Сил обороны, российские войска потеряли 15 единиц техники —два танка, 12 боевых бронированных машин и один легковой автомобиль. Зачистка территорий, где враг пытался высадить своих пехотинцев, продолжается.

Напомним, в Донецкой области украинские военные сбили вертолет Ми-28. Поразить его удалось FPV-дроном.

Также мы сообщали об ударе Сил обороны по российским позициям в Курской области. В результате этой атаки враг потерял пусковую установку ОТРК "Искандер", транспортные машины и другую технику.

война Донецкая область война в Украине потери оккупантов штурм
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
