Україна
Головна Армія НГУ відбила один із наймасовіших штурмів РФ на Донеччині — відео

НГУ відбила один із наймасовіших штурмів РФ на Донеччині — відео

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 23:37
Оновлено: 23:56
Масштабний бій під Добропіллям - що відомо про операції НГУ "Азов"
Українські військові ведуть вогонь по ворогу. Ілюстративне фото: Армія Inform

У понеділок, 27 жовтня, російські війська здійснили одну з наймасштабніших за останній час механізованих атак на Очеретинському напрямку. Окупанти намагались прорвати оборону Сил оборони України в районі Добропілля та захопити населені пункти Шахове і Володимирівка.

Про це повідомили бійці 1-й корпусу НГУ "Азов" у Telegram.

Читайте також:

Масштабний бій під Добропіллям

У наступ ворог кинув 29 одиниць бронетехніки, зокрема значну кількість танків. Штурм мав на меті ускладнити дії українських підрозділів: техніка висувалася невеликими групами по 4–5 машин, різними маршрутами та у різний час. Окупанти також розраховували на погіршення погоди, сподіваючись, що хмарність і вітер завадять ефективній роботі українських безпілотників.

Однак українські військові виявилися готовими до атаки. Завдяки завчасно укріпленим позиціям, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Збройних Сил і Національної гвардії, противника вдалося зупинити.

Артилерійські підрозділи та екіпажі безпілотних систем цілеспрямовано нищили бронетехніку, а FPV-дрони знищували ворожу піхоту, яка десантувалася з машин.

Бій тривав понад шість годин і завершився повною поразкою наступальних сил противника. За даними Сил оборони, російські війська втратили 15 одиниць техніки — два танки, 12 бойових броньованих машин і один легковий автомобіль. Зачистка територій, де ворог намагався висадити своїх піхотинців, триває.

Нагадаємо, у Донецькій області українські військові збили вертоліт Мі-28. Уразити його вдалося FPV-дроном.

Також ми повідомляли про удар Сил оборони по російських позиціях у Курській області. Унаслідок цієї атаки ворог утратив пускову установку ОТРК "Іскандер", транспортні машини та іншу техніку.

війна Донецька область війна в Україні втрати окупантів штурм
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
