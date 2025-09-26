Відео
Україна
Головна Армія ЗСУ знищили "Іскандери", склади та техніку РФ — Генштаб

ЗСУ знищили "Іскандери", склади та техніку РФ — Генштаб

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 16:58
ЗСУ знищили «Іскандери» в Курській області РФ
Знищена техніка РФ. Фото ілюстративне: blik.ua

Сили спеціальних операцій завдали удару по позиціях окупантів у Курській області РФ. Як зазначив Генеральний штаб ЗСУ, в результаті знищено пускову установку ОТРК "Іскандер", транспортні машини та іншу техніку ворога.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 26 вересня.

Читайте також:

Удар по "Іскандерах" РФ

9 серпня 2025 року підрозділи ССО України атакували ангари, де росіяни приховували ракетні комплекси "Іскандер". Об’єкт належав 448-й ракетній бригаді імені С. П. Нєпобєдімого, розташованій на території колишньої птахофабрики у Курській області. Удар завдав ворогу значних втрат.

ЗСУ знищили "Іскандери", склади та техніку РФ — Генштаб - фото 1
Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

Під час операції знищено 5 транспортно-заряджальних машин типу 9Т250, 1 пускову установку ОТРК "Іскандер", уражено ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт, а також зруйновано склади та автомобільну техніку.

За словами військових, Сили оборони продовжують проводити асиметричні та чутливі удари по російських силах. Такі операції мають на меті виснажити противника та примусити його відмовитися від агресії. 

Нагадаємо, що Зеленський провів військову нараду, де заслухав доповіді Олександра Сирського, Андрія Гнатова, Дениса Шмигаля та Павла Палісу.

Раніше ми також інформували, що українські дрони вночі 26 вересня атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, який має річну потужність близько 6,25 млн тонн.

ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні ракетний удар втрати окупантів Курська область
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
