Главная Армия ВСУ уничтожили "Искандеры", склады и технику РФ — Генштаб

ВСУ уничтожили "Искандеры", склады и технику РФ — Генштаб

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 16:58
ВСУ уничтожили "Искандеры" в Курской области РФ
Уничтоженная техника РФ. Фото иллюстративное: blik.ua

Силы специальных операций нанесли удар по позициям оккупантов в Курской области РФ. Как отметил Генеральный штаб ВСУ, в результате уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер", транспортные машины и другая техника врага.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в официальном Telegram-канале в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:

Удар по "Искандерам" РФ

9 августа 2025 года подразделения ССО Украины атаковали ангары, где россияне скрывали ракетные комплексы "Искандер". Объект принадлежал 448-й ракетной бригаде имени С. П. Непобедимого, расположенной на территории бывшей птицефабрики в Курской области. Удар нанес врагу значительные потери.

ЗСУ знищили "Іскандери", склади та техніку РФ — Генштаб - фото 1
Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

В ходе операции уничтожено 5 транспортно-заряжающих машин типа 9Т250, 1 пусковую установку ОТРК "Искандер", поражено ЗРПК "Панцирь-С1", который прикрывал объект, а также разрушены склады и автомобильная техника.

По словам военных, Силы обороны продолжают проводить асимметричные и чувствительные удары по российским силам. Такие операции имеют целью истощить противника и заставить его отказаться от агрессии. 

Напомним, что Зеленский провел военное совещание, где заслушал доклады Александра Сырского, Андрея Гнатова, Дениса Шмыгаля и Павла Палису.

Ранее мы также информировали, что украинские дроны ночью 26 сентября атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, у которого годовая мощность около 6,25 млн тонн.

Руслан Кулешов
Автор:
Руслан Кулешов
