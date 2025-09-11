Третья штурмовая бригада заняла первое место в Украине по сбиванию коптерных БПЛА

Воины Третьей штурмовой. Фото: Третий армейский корпус

Противовоздушная оборона Третьей штурмовой бригады сбила почти 500 вражеских дронов за август. Таким образом бригада, возглавляемая полковником Андреем Белецким, уже четвертый месяц подряд занимает первое место в Украине по сбиванию БпЛА коптерного типа.

Об этом сообщил начальник рекрутинга 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук.

Какие дроны сбили воины Третьей штурмовой бригады

Отмечается, что только за август подразделения ПВО уничтожили 485 целей, среди которых:

20 разведывательных БпЛА (SuperCam, ZALA, Орлан);

261 барражирующий боеприпас (Shahed, Lancet, Молния и другие);

204 малогабаритных дрона (Mavic, Autel, FPV).

Кроме того, бригада заняла четвертое место в Украине по поражению БпЛА самолетного типа.

Всего с начала пребывания на харьковском направлении ПВО 3-й ОШБр уничтожила около 2000 целей, из них более 100 Shahed.

Напомним, недавно Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий назвал приоритет для своих бойцов.

Также Третья штурмовая показала, как оккупанты сдались в плен украинским роботам.