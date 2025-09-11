Третя штурмова бригала посіла перше місце в Україні зі збиття коптерних БпЛА

Воїни Третьої штурмової. Фото: Третій армійський корпус

Протиповітряна оборона Третьої штурмової бригади збила майже 500 ворожих дронів за серпень. Таким чином бригада, яку очолює полковник Андрій Білецький, вже четвертий місяць поспіль займає перше місце в Україні зі збиття БпЛА коптерного типу.

Про це повідомив начальник рекрутингу 3 ОШБр Дмитро Кухарчук.

Які дрони збили воїни Третьої штурмової бригади

Зазначається, що лише за серпень підрозділи ППО знищили 485 цілей, серед яких:

20 розвідувальних БпЛА (SuperCam, ZALA, Орлан);

261 баражуючий боєприпас (Shahed, Lancet, Молнія та інші);

204 малогабаритні дрони (Mavic, Autel, FPV).

Крім того, бригада посіла четверте місце в Україні по ураженню БпЛА літакового типу.

Загалом від початку перебування на Харківському напрямку ППО 3-ї ОШБр знищила близько 2000 цілей, з них понад 100 Shahed.

