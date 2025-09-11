Третя штурмова бригала посіла перше місце в Україні зі збиття коптерних БпЛА

Названо бригаду, яка є лідером зі збиття БпЛА коптерного типу
Протиповітряна оборона Третьої штурмової бригади збила майже 500 ворожих дронів за серпень. Таким чином бригада, яку очолює полковник Андрій Білецький, вже четвертий місяць поспіль займає перше місце в Україні зі збиття БпЛА коптерного типу.
Про це повідомив начальник рекрутингу 3 ОШБр Дмитро Кухарчук.
Які дрони збили воїни Третьої штурмової бригади
Зазначається, що лише за серпень підрозділи ППО знищили 485 цілей, серед яких:
- 20 розвідувальних БпЛА (SuperCam, ZALA, Орлан);
- 261 баражуючий боєприпас (Shahed, Lancet, Молнія та інші);
- 204 малогабаритні дрони (Mavic, Autel, FPV).
Крім того, бригада посіла четверте місце в Україні по ураженню БпЛА літакового типу.
Загалом від початку перебування на Харківському напрямку ППО 3-ї ОШБр знищила близько 2000 цілей, з них понад 100 Shahed.
