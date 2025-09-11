Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Названо бригаду, яка є лідером зі збиття БпЛА коптерного типу

Названо бригаду, яка є лідером зі збиття БпЛА коптерного типу

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 22:35
Третя штурмова бригала посіла перше місце в Україні зі збиття коптерних БпЛА
Воїни Третьої штурмової. Фото: Третій армійський корпус

Протиповітряна оборона Третьої штурмової бригади збила майже 500 ворожих дронів за серпень. Таким чином бригада, яку очолює полковник Андрій Білецький, вже четвертий місяць поспіль займає перше місце в Україні зі збиття БпЛА коптерного типу.

Про це повідомив начальник рекрутингу 3 ОШБр Дмитро Кухарчук.

Реклама
Читайте також:

Які дрони збили воїни Третьої штурмової бригади

Зазначається, що лише за серпень підрозділи ППО знищили 485 цілей, серед яких:

  • 20 розвідувальних БпЛА (SuperCam, ZALA, Орлан);
  • 261 баражуючий боєприпас (Shahed, Lancet, Молнія та інші);
  • 204 малогабаритні дрони (Mavic, Autel, FPV).

Крім того, бригада посіла четверте місце в Україні по ураженню БпЛА літакового типу.

Загалом від початку перебування на Харківському напрямку ППО 3-ї ОШБр знищила близько 2000 цілей, з них понад 100 Shahed.

Нагадаємо, нещодавно командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький назвав пріоритет для своїх бійців.

Також Третя штурмова показала, як окупанти здалися в полон українським роботам.

ППО дрони війна в Україні FPV-дрони Третя штурмова бригада
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації