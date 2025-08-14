Відео
Головна Армія Білецький назвав пріоритет для своїх бійців

Білецький назвав пріоритет для своїх бійців

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 15:57
Війна в Україні — в яких умовах служать бійці Третьої штурмової
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: The Times

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів, що він зосереджений на добробуті своїх бійців. Для нього важливо, аби вони добре харчувались та були споряджені усім необхідним. 

Про це Андрій Білецький заявив у своєму першому великому інтерв'ю для The Times.

Як Білецький піклується про добробут своїх бійців

Білецький розповів, що він зосереджений на добробуті своїх солдатів: якості їхнього харчування, умовах проживання та спорядженні. Також він зазначає, що ще одним ключовим аспектом є ідеологія. 

"Незалежно від того, як людина опиняється на війні, вона зіткнеться з питанням власної смертності. У цей момент матеріальні стимули не мають значення, ніхто не готовий помирати за гроші. У найважчі моменти людина повинна ототожнювати себе — з тим, що вона воїн, з військовим братерством і з місією, яка вища за неї саму", — пояснив командир. 

Також у матеріалі зазначається, що зараз Третя штурмова бригада одна з найефективніших підрозділів України. Тому офіцери і сержанти діляться досвідом з іншими військовими. 

"Коли зусилля з набору особового складу буксують, а бригади недоукомплектовані, виснажені й дедалі більше деморалізовані, його підрозділ перебуває у повному складі й навіть зростає. Там, де інші відступають у районах Покровська та Костянтинівки, вони тримають позиції під Лиманом та Ізюмом", — пише Times.

Нагадаємо, Білецький також пояснив, як ефективно можна скористатися перемир'ям. Україна повинна мілітаризувати своє суспільство. 

Про Андрія Білецького висловився голова СБУ Василь Малюк. Він похвалив його та відзначив "креативний підхід" до своєї справи.

