Білецький пояснив, як ефективно можна скористатися перемир'ям

Білецький пояснив, як ефективно можна скористатися перемир'ям

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 13:43
Війна в Україні — як ефективно скористатися перемир'ям
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: The Times

Коли на фронті буде перемир'я, Україна повинна мілітаризувати своє суспільство за зразком Ізраїлю. Це необхідно, аби повернути свої території, які окупувала Росія.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у своєму першому великому інтерв'ю для The Times.



Як Україні потрібно використати перемир'я

Білецький сказав, якщо буде досягнуто нестійкого миру, Україна повинна мілітаризувати суспільство за зразком Ізраїлю. Головна мета цього — повернути свої території. 

"Наш військово-промисловий комплекс може стати серйозним рушієм економіки України після війни. Ми не можемо жити за рахунок пожертвувань та субсидій. Наш досвід та велика українська армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки", — наголосив командир. 

Він також сказав, що, попри успіхи, яких досягла його бригада, Україні "потрібні переговори". Найкращий варіант для нас — це загнати росіян у глухий кут.

"Переговори будуть ефективними лише тоді, коли прогрес росіян знизиться до нуля, а втрати будуть високими. Лише тоді вони серйозно сядуть за переговорний стіл. До того часу будь-які переговори будуть лише тактикою затримки, поки вони не зможуть розпочати нові наступальні дії", — зазначив Андрій Білецький.

Військовий вважає, що Україна зможе повернути свої землі. За словами Білецького, Росія рано чи пізно зіткнеться з внутрішніми потрясіннями, і до того моменту наша держава повинна мати потужну армію, здатну швидко діяти: 

"Як Азербайджан у Нагірному Карабаху, ми повинні бути готовими миттєво повернути своє, коли з’явиться така можливість", — наголосив командир Третього армійського корпусу.

Нагадаємо, нещодавно Білецький розкрив успіхи Третього армійського корпусу на Донбасі. Попри чисельну перевагу ворога, наші військові стримують його на Боровському й Лиманському напрямках.

Також про Андрія Білецького висловився голова СБУ Василь Малюк. Він назвав його "великим молодцем" та відзначив його внесок у ведення бою, рекрутинг і роботу з особовим складом.

перемир'я окупація війна в Україні Андрій Білецький фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
