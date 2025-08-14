Война в Украине — как эффективно воспользоваться перемирием

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: The Times

Когда на фронте будет перемирие, Украина должна милитаризировать свое общество по образцу Израиля. Это необходимо, чтобы вернуть свои территории, которые оккупировала Россия.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в своем первом большом интервью для The Times.

Читайте также:

Как Украине нужно использовать перемирие

Билецкий сказал, если будет достигнут неустойчивый мир, Украина должна милитаризировать общество по образцу Израиля. Главная цель этого — вернуть свои территории.

"Наш военно-промышленный комплекс может стать серьезным двигателем экономики Украины после войны. Мы не можем жить за счет пожертвований и субсидий. Наш опыт и большая украинская армия могут стать ключевым компонентом европейской безопасности", — подчеркнул командир.

Он также сказал, что, несмотря на успехи, которых достигла его бригада, Украине "нужны переговоры". Лучший вариант для нас — это загнать россиян в тупик.

"Переговоры будут эффективными только тогда, когда прогресс россиян снизится до нуля, а потери будут высокими. Только тогда они серьезно сядут за переговорный стол. К тому времени любые переговоры будут лишь тактикой задержки, пока они не смогут начать новые наступательные действия", — отметил Андрей Билецкий.

Напомним, недавно Билецкий раскрыл успехи Третьего армейского корпуса на Донбассе. Несмотря на численное превосходство врага, наши военные сдерживают его на Боровском и Лиманском направлениях.

Также об Андрее Билецком высказался глава СБУ Василий Малюк. Он назвал его "большим молодцом" и отметил его вклад в ведение боя, рекрутинг и работу с личным составом.