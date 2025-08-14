Видео
Билецкий назвал приоритет для своих бойцов

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 15:57
Война в Украине — в каких условиях служат бойцы Третьей штурмовой
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: The Times

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, что он сосредоточен на благосостоянии своих бойцов. Для него важно, чтобы они хорошо питались и были снаряжены всем необходимым.

Об этом Андрей Билецкий заявил в своем первом большом интервью для The Times.

Читайте также:

Как Билецкий заботится о благосостоянии своих бойцов

Билецкий рассказал, что он сосредоточен на благосостоянии своих солдат: качестве их питания, условиях проживания и снаряжении. Также он отмечает, что еще одним ключевым аспектом является идеология.

"Независимо от того, как человек оказывается на войне, он столкнется с вопросом собственной смертности. В этот момент материальные стимулы не имеют значения, никто не готов умирать за деньги. В самые тяжелые моменты человек должен отождествлять себя — с тем, что он воин, с военным братством и с миссией, которая выше его самого", — пояснил командир.

Также в материале отмечается, что сейчас Третья штурмовая бригада одна из самых эффективных подразделений Украины. Поэтому офицеры и сержанты делятся опытом с другими военными.

"Когда усилия по набору личного состава буксуют, а бригады недоукомплектованы, истощены и все больше деморализованы, его подразделение находится в полном составе и даже растет. Там, где другие отступают в районах Покровска и Константиновки, они держат позиции под Лиманом и Изюмом", — пишет Times.

Напомним, Билецкий также объяснил, как эффективно можно воспользоваться перемирием. Украина должна милитаризировать свое общество.

Об Андрее Билецком высказался председатель СБУ Василий Малюк. Он похвалил его и отметил "креативный подход" к своему делу.

военные война в Украине Андрій Білецький фронт Третья штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
