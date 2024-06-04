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Нардеп предлагает разрешить службу в армии мужчинам, старше 60 лет

4 июня 2024 17:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В ВСУ хотят привлечь мужчин 60+ для ремонтных работ
Ремонтники в составе Вооруженных Сил Украины. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Украинское законодательство должно разрешить служить в ВСУ и мужчинам старше 60 лет. Это должно быть только добровольно, сроком 6 месяцев.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

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Депутат Верховной Рады Оксана Савчук заявила, что необходимо дать возможность присоединиться к ВСУ мужчинам старше 60 лет.

"У нас есть ряд людей, которые находятся на пенсии — они могут не идти в окопы, а могут быть полезны в ремонте транспорта и тому подобное", — пояснила свою позицию депутат.

Продолжительность контракта для мужчин 60+

Относительно формата участия таких мужчин, которые уже сняты с военного учета по возрасту, она подчеркнула, что это должно быть контрактное условие.

"Я предлагаю дать возможность людям шестидесяти лет заключить краткосрочные контракты на ту должность, которая нужна", — подчеркнула Савчук.

Она добавила, что такой контракт должен быть рассчитан на шесть месяцев с последующим продлением по требованию самих контрактников.

Напомним, что, согласно законодательству, находиться в составе ВСУ вплоть до 65 лет пока может единственная категория — военные высшего офицерского состава, да и то только во время особого и военного положения.

Добавим, что ранее Новини.LIVE сообщали, могут ли служить в ВСУ мужчины с инвалидностью II группы.

Также наше издание писало, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.

Верховная Рада
народные депутаты
пенсионеры
армия
ВСУ

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