Мобілізація в Україні — чи можуть служити чоловіки з інвалідністю II групи

Військовий ЗСУ без двох ніг, який захищає країну на фронті. Фото: Украінформ

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Відповідно військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу, якщо не мають відстрочки або визнані ВЛК придатними.

Чи можуть служити в лавах ЗСУ чоловіки з інвалідністю II групи, розповідаємо далі в матеріалі.

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Відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані визнані в установленому порядку особами з інвалідністю.

Таким чином не можуть мобілізувати людину, яка має будь-яку групу інвалідності. Вони мають відстрочку. При цьому особи з III групою інвалідності можуть вступити до лав ЗСУ за власним бажанням.

Варто зауважити, що в Україні досі не прийняли закону, який би давав змогу демобілізуватися військовим з I та II групою інвалідності. Проте, народні депутати вже почали працювати над відповідним законопроєктом, який внесе зміни до ст. 26 ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу".

При яких хворобах встановлюється II група інвалідності

Без необхідності повторного обстеження II група інвалідності встановлюється при таких захворюваннях:

цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня при неефективності реабілітаційних заходів;

відсутність однієї легені та хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені;

стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органа зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05−0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 град. від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить;

параліч нижньої кінцівки, виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;

виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;

значні дефекти черепа (60 кв.см і більше), які не заміщені аутокісткою;

екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна;

коротка кукса стегна при неможливості протезування;

кукса обох гомілок;

хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара при відсутності можливості реабілітації і протезування;

анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба (ПФС II);

калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід при неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання;

кукса стегна при помірному порушенні рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки зі скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2−3 см, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня);

кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана або з глухотою на обидва вуха, або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією;

параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний або з глухотою на обидва вуха, або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів;

після трансплантації внутрішніх органів при сприятливому перебігу після 5 років спостереження;

стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях;

інвалідність внаслідок психічного захворювання, яка триває понад десять років.

Варто зауважити, що для отримання II групи інвалідності також можуть підійти й інші обмеження.

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