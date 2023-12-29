Відстрочка від мобілізації — чи може її отримати військовозобов'язаний, який доглядає батьків з інвалідністю - відповідь юриста

Мобілізація в Україні. Фото: УНІАН

Військовозоб'язаний, який доглядає батьків з інвалідністю, може отримати відстрочку від мобілізації. Однак у цьому є певні нюанси.

Про те, як діяти в такому випадку згідно законодавства, йдеться на порталі "Юристи.UA".

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Як отримати відстрочку від мобілізації, маючи батьків з інвалідністю

"Чи можу я отримати відстрочку, маючи матір ІІ групи інвалідності, враховуючи що сестра живе та навчається за кордоном", — запитав військовозобов'язаний.

На його питання відповів юрист Юрій Айвазян.

"Дійсно, у вас є шанси отримати відстрочку від мобілізації, але при тому вам треба дотриматися певних умов. Почнемо з того, що стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" надає вичерпний перелік категорій осіб, які можуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", — зазначив юрист.

Зокрема у статті зазначено, що "не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Однак, незалежно від того, де знаходиться працездатна особа, вона зобов'язана утримувати своїх непрацезданих батьків.

Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплено в статті 51 Конституції України.

Тобто, у цьому випадку до таких осіб віднесений і чоловік, і його сестра.

"Тому, абсолютно очевидно, що абзац 11 частини 1 статті 23 ЗУ "Про мобілізацію", який дає підставу для відстрочки у зв'язку з інвалідністю вашої матері, вам точно не підходить. Рекомендую звернутись до абзацу 10 частини 1 тієї ж статті, яким передбачається відстрочка на підставі постійного догляду за одним з батьків: "Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду", — додав юрист.

За його словам, для цього матері військовозобв'язаного треба звернутись до сімейного лікаря та отримати направлення на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК). Після того, як матір буде мати висновок ЛКК за формою 080-4 про необхідність постійного догляду, син має довести, що саме він здійснюєте такий догляд.

Крім того, необхідно звернутись до виконкому місцевої ради із заявою про отримання акту встановлення факту здійснення догляду.