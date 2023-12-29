Отсрочка от мобилизации — может ли ее получить военнообязанный, ухаживающий за родителями с инвалидностью - ответ юриста

Мобилизация в Украине. Фото: УНИАН

Военнообязанный, ухаживающий за родителями с инвалидностью, может получить отсрочку от мобилизации. Однако в этом есть некоторые нюансы.

О том, как поступать в таком случае согласно законодательству, говорится на портале "Юристи.UA".

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"Могу ли я получить отсрочку, имея мать II группы инвалидности, учитывая, что сестра живет и учится за границей", — спросил военнообязанный.

На его вопросы ответил юрист Юрий Айвазян.

"Действительно, у вас есть шансы получить отсрочку от мобилизации, но при этом вам нужно соблюсти определенные условия. Начнем с того, что статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предоставляет исчерпывающий перечень категорий лиц, которые могут иметь право на отсрочку от мобилизации призыва на военную службу во время мобилизации", — отметил юрист.

В частности, в статье указано, что "не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Однако, независимо от того, где находится трудоспособное лицо, оно обязано содержать своих нетрудоспособных родителей.

Обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях закреплена в статье 51 Конституции Украины.

То есть, в этом случае к таким лицам отнесен и мужчина, и его сестра.

"Поэтому абсолютно очевидно, что абзац 11 части 1 статьи 23 ЗУ "О мобилизации", который дает основание для отсрочки в связи с инвалидностью вашей матери, вам точно не подходит. Рекомендую обратиться к абзацу 10 части 1 той же статьи, которым предусматривается отсрочка на основании постоянного ухода за одним из родителей: "Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальная экспертная комиссия или врачебно-консультативная комиссия заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе", — добавил юрист.

По его словам, для этого матери военнообязанного нужно обратиться к семейному врачу и получить направление на врачебно-консультативную комиссию (ЛКК). После того, как мать будет иметь вывод ЛКК по форме 080-4 о необходимости постоянного ухода, сын должен доказать, что именно он осуществляет такой уход.

Кроме того, необходимо обратиться в исполком местного совета с заявлением о получении акта установления факта осуществления ухода.