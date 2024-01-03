Мобилизация в Украине — могут ли служить мужчины с инвалидностью II группы

Военный ВСУ без двух ног, защищающий страну на фронте. Фото: Украінформ

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Соответственно, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу, если не имеют отсрочки или признаны ВВК пригодными.

Могут ли служить в рядах ВСУ мужчины с инвалидностью II группы, рассказываем далее в материале.

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Согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу при мобилизации военнообязанные признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью.

Таким образом, не могут мобилизовать человека, имеющего какую-либо группу инвалидности. Они имеют отсрочку. При этом лица с III группой инвалидности могут вступить в ряды ВСУ по собственному желанию.

Стоит отметить, что в Украине до сих пор не приняли закон, который позволял бы демобилизоваться военным с I и II группой инвалидности. Однако народные депутаты уже начали работать над соответствующим законопроектом, который внесет изменения в ст. 26 ЗУ О воинской обязанности и военной службе".

При каких болезнях устанавливается II группа инвалидности

Без необходимости повторного обследования II группа инвалидности устанавливается при следующих заболеваниях:

цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени при неэффективности реабилитационных мероприятий;

отсутствие одного легкого и хроническая легочная недостаточность II степени вследствие патологических изменений второго легкого;

устойчив полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения и необратимые изменения органа зрения с остротой зрения с переносной коррекцией 0,05-0,08 или концентрическим сужением поля зрения до 20 град. от точки фиксации на оба глаза или на глаз, что лучше видит;

паралич нижней конечности, выраженный верхний или нижний парапарез, выраженный гемипарез;

выраженный верхний или нижний парапарез, выраженный гемипарез;

значительные дефекты черепа (60 кв. см и более), которые не замещены аутокостью;

экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе, экзартикуляция бедра;

короткая культя бедра при невозможности протезирования;

культя обеих голеней;

ложная культя нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара при отсутствии возможности реабилитации и протезирования;

анкилоз или резко выраженная контрактура тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава (ПФС II);

каловый (мочевой) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству;

культя бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II степеней, неправильно возросший излом бедренной кости с искривлением оси, укорочение конечности на 2-3 см, фиброзный анкилоз коленного сукона контрактура скачкового сустава, нарушение функции сустава II степени);

культя верхней или нижней конечности, совмещенная либо с глухотой на оба уха, либо отсутствием зрения на один глаз, либо умеренной афазией;

паралич или выраженный парез одной конечности, соединенный либо с глухотой на оба уха, либо отсутствием зрения на один глаз, либо умеренной афазией, либо умеренными расстройствами функции тазовых органов;

после трансплантации внутренних органов при благоприятном течении после 5 лет наблюдения;

состояние после эндопротезирования двух суставов (вертлужных, коленных) в разных сочетаниях;

инвалидность вследствие психического заболевания, которое длится более десяти лет.

Следует отметить, что для получения II группы инвалидности также могут подойти и другие ограничения.

Раньше мы писали, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.

Напомним, мы информировали, может ли военный получить группу инвалидности при рассеянном склерозе.

Также мы сообщали, может ли демобилизоваться доброволец в случае попечительства над лицом с инвалидностью.