До ЗСУ хочуть залучити чоловіків 60+ для ремонтних робіт

Ремонтники в складі Збройних сил України. Фото: "АрміяInform"

Українське законодавство має дозволити служити у ЗСУ і чоловікам віком понад 60 років. Це має бути тільки добровільно, терміном на 6 місяців.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила членкиня Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук.

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Депутатка Верховної Ради Оксана Савчук заявила, що необхідно дати можливість доєднатися до ЗСУ чоловікам, які старше 60 років.

"У нас є люди, які перебувають на пенсії — вони можуть не йти в окопи, а можуть бути корисними у ремонті транспорту тощо", — пояснила свою позицію депутатка.

Тривалість контракту для чоловіків 60+

Щодо формату участі таких чоловіків, які уже зняті з військового обліку за віком, то вона наголосила, що це має бути контрактна умова.

"Я пропоную дати можливість людям шістдесяти років укласти короткотермінові контракти на ту посаду, яка потрібна", — підкреслила Савчук.

Вона додала, що такий контракт має бути розрахований на шість місяців з подальшим продовженням на вимогу самих контрактників.

Нагадаємо, що, згідно із законодавством, перебувати у складі ЗСУ аж до 65 років поки що може єдина категорія — військові вищого офіцерського складу, та й то лише під час особливого та воєнного стану.

Додамо, що раніше Новини.LIVE повідомляли, чи можуть служити в ЗСУ чоловіки з інвалідністю II групи.

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