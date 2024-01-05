Мобілізація в Україні — хто може служити у війську після 60 років

Українські військові готуються обстріляти позиції окупантів на передовій поблизу Бахмута. Фото: Libkos/AP

Практично два роки в Україні триває повномасштабна війна, а разом з нею й воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте, є категорії військових, які можуть виконувати свій обов'язок у війську й після 60 років.

У яких випадках це можливо, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі виданню "Факти".

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Так, варто зауважити, що відповідно до ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу", одна категорія військовослужбовців може служити до 65 років.

Максимальний вік служби в 2024 році:

45 років ― рядові, молодші сержанти й старшини на контрактній службі, молодші офіцери;

50 років ― військові старшого офіцерського складу: майори (капітани 3 рангу), підполковники (капітани 2 рангу), військові старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

55 років ― військові вищого сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом, військові старшого офіцерського складу — полковники(капітани 1 рангу);

60 років ― військові вищого офіцерського складу ― генерали та аналогічні морські звання, вище військове керівництво. Також рядові, сержанти й старшини, молодші й старші офіцери, які служать під час дії воєнного стану;

65 років ― військові вищого офіцерського складу під час особливого та воєнного стану.

Важливо: під час воєнного стану військовослужбовці, які мають унікальний досвід та визнані ВЛК придатними, можуть служити понад 5 років граничного віку.

До них належать переважно військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають:

високу професійну підготовку;

досвід практичної роботи на займаній ними посаді.

Також слід знати, що чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі. Такі чоловіки після досягнення граничного віку підлягають виключенню з військового обліку.

А от якщо чоловіка було мобілізовано і під час служби він досяг граничного віку 60 років, в такому випадку на його власне прохання він може залишитись на службі ще до 5 років. Або ж він може бути звільнений з військової служби.

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