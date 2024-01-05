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Служба в ВСУ после 60 лет — адвокат объяснил, когда это возможно

5 января 2024 22:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — кто может служить в армии после 60 лет
Украинские военные готовятся обстрелять позиции окупантов на передовой вблизи Бахмута. Фото: Libkos/AP
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Практически два года в Украине идет полномасштабная война, а вместе с ней и военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее есть категории военных, которые могут исполнять свой долг в армии и после 60 лет.

В каких случаях это возможно, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Факты".

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Так, следует отметить, что согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", одна категория военнослужащих может служить до 65 лет.

Максимальный возраст службы в 2024 году:

  • 45 лет — рядовые, младшие сержанты и старшины на контрактной службе, младшие офицеры;
  • 50 лет — военные старшего офицерского состава: майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга), военные старшего сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту;
  • 55 лет — военные высшего сержантского и старшинского состава, служащие по контракту, военные старшего офицерского состава — полковники (капитаны 1 ранга);
  • 60 лет — военные высшего офицерского состава — генералы и аналогичные морские звания, высшее военное руководство. Также рядовые, сержанты и старшины, младшие и старшие офицеры, служащие во время действия военного положения;
  • 65 лет — военные высшего офицерского состава во время особого и военного положения.

Важно: во время военного положения военнослужащие, имеющие уникальный опыт и признанные ВВК пригодными, могут служить более 5 лет предельного возраста.

К ним относятся преимущественно военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, которые имеют:

  • высокую профессиональную подготовку;
  • опыт практической работы на занимаемой ими должности.

Также следует знать, что мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе. Такие мужчины по достижении предельного возраста подлежат исключению из военного учета.

А вот если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг предельного возраста 60 лет, в таком случае по его собственной просьбе он может остаться на службе еще до 5 лет. Или он может быть уволен с военной службы.

Ранее мы сообщали, могут ли служить в ВСУ мужчины с инвалидностью II группы.

Напомним, мы писали, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.

Также мы информировали, может ли демобилизоваться доброволец в случае попечительства над лицом с инвалидностью.

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