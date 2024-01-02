В Україні запропонували мобілізувати ще дві категорії осіб — про кого мова

Військові Збройних сил України. Фото: Черкаський обласний ТЦК та СП/Facebook

В Україні можна мобілізувати ще дві категорії громадян, а саме тих, хто працює в силових структурах або є молодим пенсіонером МВС.

Таку думку висловив спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін в коментарі Еспресо.

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Так, за його словами, новий законопроєкт про мобілізацію потребує такого доповнення, адже в системі МВС на початок повномасштабного вторгнення було 367 тис. особового складу. Певний відсоток з них цілком може стати на захист Батьківщини у складі ЗСУ. Екснардеп додав, що більше силовиків ніж в Україні є лише в росії та Білорусії.

Лапін погодився з тим, що поліцейські повинні шукати правопорушників, виконувати оперативну роботу, чергувати на блокпостах та слідкувати за дотриманням ПДР. Проте, він впевнений, що ці завдання можуть виконувати жінки-поліцейські, тоді як чоловіків можна мобілізувати.

"Що на трасі робить три екіпажі здорових мужиків по два чоловіки в кожному? Тому закон про мобілізацію має це врегулювати, але, на превеликий жаль, в цьому законі про поліцію, спецоблік і про все те, що я сказав — ні слова не вказано. Маю велику надію, що між першим і другим читанням знайдеться депутат, який подасть такі правки, щоб це питання протягнути", — підкреслив офіцер ЗСУ.

Крім того, Ігор Лапін звернув увагу, що в Україні є певна категорія людей, де є десятки тисяч молодих пенсіонерів МВС.

"Ті, що на пенсію пішли в 40 років — нормальні, здорові, вони відслужили вже в поліції чи міліції й далі ховаються за спецобліком, водночас левова частина з них навіть не стоїть. Скажіть, будь ласка, ми їх для чого беремо, ми для чого цьогоріч витратили 136 мільйонів на закупівлю нових автозаків? Тут питання, чи вистоїть держава, чи вона буде існувати, а у нас ментів, перепрошую, бережуть", — висловив свою думку Лапін.

Раніше ми повідомляли, що у поліції прокоментували інформацію про намір мобілізувати поліцейських.

Нагадаємо, ми писали, що командування ЗСУ має намір розширити коло тих, кого можуть мобілізувати, за рахунок трьох категорій громадян.

Також ми інформували, що офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків висловив думку, за яких умов можна мобілізувати ув'язнених.