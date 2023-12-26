Мобілізація в Україні — ще три категорії чоловіків планують призивати до ЗСУ

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні майже два роки триває повномасштабна війна. У весь цей період військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними, призивають на військову службу. А наразі командування ЗСУ має намір розширити коло тих, кого можуть мобілізувати, за рахунок трьох категорій громадян.

Таку інформацію озвучив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач у відповідь на запит порталу Hromadske.

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Так, за його словами, до лав ЗСУ планують мобілізувати:

Осіб, які були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України. Осіб, у яких минув термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Осіб, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобов'язаних у зв'язку з ухиленням від виконання військового обов'язку.

Як зазначив військовий, основна мета проведених заходів, полягає в тому, щоб забезпечити доукомплектування та підняти бойову готовність Збройних Сил відповідно до актуальних потреб та викликів.

"Мета зазначених заходів — забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби", — підсумував Горбач.

Раніше ми писали, що офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків висловив думку, за яких умов можна мобілізувати ув'язнених.

Нагадаємо, ми повідомляли, з якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ.

Також ми інформували, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт не мають права.